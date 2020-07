CoccoNut – tour panoramico

A Cocconato si può scoprire la bellezza del territorio anche attraverso i tour panoramici in mountain bike. E’ con questo obiettivo che ha preso vita il progetto di CoccoNut, nato da un’idea di Elia Scaramozzino e Amedeo Garri e che si sta concretizzando con il supporto della ASD Coccosport e del Comune di Cocconato.

Il primo evento è in programma sabato 11 luglio, con un tour guidato sulla “PanoramiCocco”, per scoprire le strade bianche e i sentieri dell’anello più lungo. L’anello della PanoramiCocco è lungo 11 km circa, con un dislivello di 380 m, 70% di sterrato, 30% di asfalto.

La partenza è prevista alle 18, davanti all’Ufficio Turistico di Cocconato. La prenotazione è obbligatoria: anche se da locandina è previsto entro il 7 luglio, gli organizzatori fanno sapere che, se interessati, è possibile iscriversi ancora nella giornata di oggi, mercoledì 8 luglio. Il costo di partecipazione è di 25 euro (compresa assicurazione della durata di un anno) e 20 euro per i tesserati Coni. Per info e prenotazioni: Elia 340.7212474 – Amedeo 338.7394204 cocconut.info@gmail.com