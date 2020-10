cioccolato mascao

Dal 22 ottobre al 8 novembre alla Bottega Rava e Fava di via Cavour 83 ritorna l’attesissima promo autunnale dedicata al cioccolato Altromercato ed in particolare della storica linea biologica Mascao; una vasta gamma di tavolette di cioccolato che negli anni si è andata ad incrementare: latte, latte con nocciole, latte con caramello e sale e con latte di cocco; i fondenti sono con fave di cacao, al 70 ed 85%, al melograno, con quinoa e riso, con zenzero e limone, con caffè arabica, alla menta e all’arancia.

Giovedì prossimo verrà lanciato il nuovo mascao con curcuma e pepe.

Si tratta di una linea di cioccolato di ottima qualità che riesce a soddisfare tutti i palati con una miscela di ingredienti provenienti da territori di eccellenza di produzione del cacao di alta qualità.

Le filiere altromercato del cacao partono dalla Bolivia con la storica organizzazione rurale El Ceibo, dal Perù con le 7000 famiglie di Norandino e dalla Repubblica Dominicana con la cooperativa di piccoli produttori di Conacado.

Per Altromercato è solo il rispetto per i contadini e per l’ambiente che fa buono il cioccolato.

La coltivazione di cacao – prodotto tipicamente coloniale – conosce il lavoro minorile (oltre 2 milioni di bambini nelle piantagioni del Ghana e della Costa d’Avorio), pratica troppo spesso la deforestazione e offre prezzi troppo bassi ai piccoli produttori, mentre il commercio equo in questi anni è riuscito a realizzare concretamente filiere del cacao virtuose: garanzia di un prezzo equo, sviluppo dell’agricoltura biologica, pagamenti anticipati e creazione di un rapporto continuativo e duraturo con i produttori.

Durante la quindici giorni dedicata, in Bottega si potrà conoscere ed approfondire la nostra filiera e sarà attiva una promo dedicata: ogni tre tavolette di Mascao acquistate si avrà in omaggio la nuova confezione alla curcuma e pepe.