Si conclude la stagione teatrale in lingua piemontese a Moncalvo: ultimo appuntamento sabato 30 ottobre, alle ore 21, al Teatro civico di Moncalvo con lo spettacolo “Carlin Galin-a a part par l’Argentin-a”, commedia comicissima in tre atti di TreMaGi che curano regia, scene costumi, portata in scena dalla compagnia teatrale “Carla S.” di Torino.

Carlo Gallina, presidente del Consorzio Agrario, è un uomo ormai arrivato, una persona estremamente importante e ben voluta, almeno per i concittadini. Ora piò finalmente concedersi un po’ di vacanza e partire alla volta del Sudamerica, per riabbracciare un suo grande amico, emigrato in Argentina tanti anni fa. Ma subito cominciano gli intoppi ed il destino sembra accanirsi contro il suo viaggio fin dall’inizio. Come potrà spiegare agli amici e soprattutto a sua moglie il susseguirsi dei contrattempi che hanno impedito la sua partenza?

Il biglietto singolo è di 10 euro. Per prenotare il biglietto telefonare allo 0141 917143 (Drogheria Broda) dal martedì al sabato mattina.

La stagione è organizzata in collaborazione con il Comune di Moncalvo, il contributo di Fondazione CRAT e CRT. Per accedere allo spettacolo, come da normativa vigente, è necessario essere in possesso di Green Pass.