Capelli d’estate

Dal 4 al 29 agosto presso la Bottega Rava Fava di via Cavour 83 in Asti sono in programma consulenze con consigli ed indicazioni cosmetiche sulla salute del capello nel periodo estivo. Si potrà conoscere tutta la linea tricologica di Natyr, cosmesi bio vegetale e fair trade, dai vari shampoo per tipo di capello ai balsami e maschere con funzioni nutrienti.

Quella di Natyr è una produzione artigianale che prevede l’utilizzo esclusivo di materie prime vegetali: dall’aloe all’olio di riso, dall’argan al figue de barbarie, dall’olio di cocco al karitè e alle mandorle.

I cosmetici Natyr da sempre sono privi di microplastiche, altamente inquinanti soprattutto in mare e le confezioni sono in PET riciclato e 100% riciclabile.

Le oltre 50 materie prime utilizzate provengono da filiere etiche del commercio equo e solidale coinvolgendo 2000 piccoli produttori da 22 Paesi di tutto il mondo; piccoli produttori riuniti in associazioni e cooperative impegnate nell’Agricoltura biologica e per difendere la biodiversità dei propri territori, filiere trasparenti che rispettano i criteri di fair trade internazionali.

E’ il momento di conoscerle da vicino e ad Asti si può, dal 4 al 29 agosto alla Bottega Rava Fava di via Cavour 83.