“Calosso c’è”: pic nic sul “Sentiero essenze conoscenze”

Nell’ambito delle iniziative di “Calosso C’è”, domenica 4 luglio, a Calosso, verrà inaugurato l’itinerario ciclo escursionistico “Sentiero essenze conoscenze”.

Il percorso si snoda attraverso le colline e i vigneti alla scoperta di paesaggi e profumi immersi tra i Paesaggi Vitivinicoli dichiarati dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità, ed è il primo di un piano complessivo di valorizzazione del territorio comunale che vedrà prossimamente l’attuazione di altri sentieri.

Il Sentiero essenze conoscenze, si snoda per 6.450 metri e per percorrerlo a piedi nella sua interezza viene stimato ci voglia circa 1 ora e 40 minuti, affrontando un dislivello in salita di 128 metri e di 99 metri in discesa. L’itinerario parte dalla località Piana del Salto, sul territorio di Calosso, per ritornare infine, percorrendo un tracciato ad anello, nella stessa Piana del Salto.

Sul percorso si trovano anche 8 aziende vitivinicole,aperte dalle 10:30 alle 17:00 per visite, degustazioni ed acquisti, dove si potranno ritirare le borse per il picnic all’aria aperta. Se invece si vuole prenotare solo la borsa pic nic (a 20 euro), basta scegliere tra i due menu e telefonare direttamente al ristorante prescelto entro venerdì 2 luglio, e domenica alle 12 si potrà ritirare la borsa presso l’impianto sportivo comunale.

I ristoranti che propongono i menù sono “Il Duca Bianco” di Vito Nolè, in via Regina Margherita, 37 a Calosso, 0141 853802 – 3385072213, e “Luna Rossa”, pizzeria ristorante, Via Battibò, 9, Piana del salto a Calosso, 0141 853346 – 333201626.

Per scegliere il menù, per prenotare le visite nelle cantine e il ritiro borse pic nic direttamente in cantina: www.fieradelrapule.it