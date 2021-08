Calosso c’è – Pedalando verso il Paradiso

Sabato 14 agosto, alle ore 21,30, per “Calosso c’è” è in programma il Teatro al Castello con l’Operetta moderna di Valentina Diana “Pedalando verso il paradiso”, che ruota intorno al personaggio di Franco Mietta “comune mortale: attore e regista d’esperienza, di mezza età, di corporatura media tendente alla pinguedine, colesterolo alto per ereditarietà genetica, metabolismo lento, sonno instabile, colon irritabile,

carattere affabile tendente al collerico, sposato, divorziato, tifoso del Toro, impegnato, senza figli, mai stato innamorato, proprietario di una villetta tre cani due gatti e una spyder (in leasing), chiuso in casa, comincia a pedalare.” come spiega la stessa Valentina Diana. Il suo sarà un lungo viaggio sulle due ruote, senza muoversi di un centimetro.

Protagonisti sono Marco Viecca e le Blue Dolls, Flavia Barbacetto, Angelica Dettori e Daniela Placci. L’ingresso è libero, prenotazioni al 320.0972091 solo con messaggi Whatsapp o sms.