Calosso c’è – “Il testamento dell’ortolano”

Mercoledì 11 agosto, alle 21,30, al Teatro degli Acerbi con “Il testamento dell’ortolano” presso l’Agriturismo & Fattoria Didattica Cà Rapulin, in strada Bionzo 13-14 a Calosso. In caso di maltempo lo spettacolo si terrà presso il salone Don Monticone in piazza Sant’Alessandro.

“Il testamento dell’ortolano” è un monologo teatrale tratto da un racconto di Antonio Catalano, Il sapore è quello di una fiaba antica, ma i contenuti sono modernissimi, poiché si parla del legame di amore e cura per il Pianeta Terra, tema di grande attualità e importanza primaria. Protagonista della storia è l’ortolano Adelmo, vissuto in quel passato prossimo in cui l’orto era fonte primaria di sostentamento famigliare.

L’ingresso è libero.