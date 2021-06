Calosso c’è con il “Magic&Music Show”

A Calosso, nell’ambito delle iniziative di “Calosso c’è”, sabato 10 luglio è in programma un evento dove saranno protagoniste la magia e la musica. Arriva infatti lo spettacolo “Magic&Music Show” con Gabriele Mago Gentile e Nicole Magolie per una serata ricca di emozioni grazie ai due artisti. Gabriele Mago Gentile è un prestigiatore, illusionista e anche pianista che da vent’anni lo si può vedere in TV in tante trasmissioni famose. Nicole Magolie è una cantante internazionale, sudafricana di nascita ed italiana di adozione.

L’appuntamento è per sabato 10 luglio alle 21,30 presso lo straordinario parco del Castello messo a disposizione dalla famiglia Balladore Pallieri. E’ consigliata la prenotazione al 349.8797639 (whatsapp o sms).