Calosso C’è: Appuntamento con l’Arte

Sarà dedicata all’arte la prossima giornata di “Calosso C’è“. Domenica 19 luglio, infatti, dalle 9.30 alle 18.30, è in programma “Appuntamento con l’Arte“, un concorso di pittura estemporanea. Ogni artista avrà a disposizione nove ore per realizzare un’opera in tempo reale, in una sfida che premierà i migliori artisti fra forme e colori nel suggestivo centro storico di Calosso.

Sempre domenica, si aprirà l’esposizione delle fotografie dei partecipanti al 1° concorso fotografico “Calosso e le colline Unesco”, nel Salone Don Pierino Monticone in piazza Sant’Alessandro, e che avrà il 23 agosto il momento conclusivo con la premiazione. Entrambi gli eventi sono organizzati dalla Biblioteca Comunale ed il Gruppo Alpini di Calosso.

Lungo le vie del paese e nei crotin continua l’esposizione del piccolo artigianato e oggetti d’arte, mentre nel Comune e nella Biblioteca proseguono le mostre “Quattro Sguardi sull’Arte”, con opere di Dedo Roggero Fossati, Massimo Ricci, Giancarlo Ferraris e Bea Roggero Fossati, e “Filtri”, di Chiara Cirio.

PREMIO ARTE CALOSSO 2020

CONCORSO FOTOGRAFICO