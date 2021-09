Sta per prendere il via ad Asti la prima edizione del festival Burattini in Circo-lo, una serie di spettacoli itineranti con burattini e marionette, tra città e provincia, per piccoli e famiglie a cura di Vincenzo Tartaglino, storico marionettista astigiano e della Compagnia in Volo di Monale guidata da Josephine Ciufalo, in collaborazione, per la realizzazione degli spettacoli, con Antonio Catalano e Milo Scotton di ArteMakia.

Il programma. Il Festival dei Burattini inizierà questo sabato 25 settembre alle 15 a Castiglione, frazione di Asti in collaborazione con la Pro Loco LaCastiglionese, proseguirà domenica 26 settembre sempre alle 15 a Portacomaro Paese nel maneggio I Pupini di strada Crosia con l’associazione Anita e i suoi fratelli Onlus. Per accedere, arrivati nella piazza di Portacomaro Paese, a sinistra, seguite per poche centinaia di metri una strada con il cartello Anita e i suoi fratelli.

La prossima settimana, appuntamento martedì 28 settembre alle 16 a Monale in piazzale G. Bolla in collaborazione con il Comune e la Pro Loco di Monale. Sabato 2 ottobre si torna ad Asti alle 10.30 con lo spettacolo in via Alessandro Lamarmora 16, sede di AssoAlbania Piemonte. Domenica 3 ottobre alle 15 al teatro della Torretta, piazza N.S. di Lourdes ad Asti, è in programma la prima messa in scena di “Robe da Shakespeare”, spettacolo di teatro d’oggetti di e con Josephine Ciufalo. Ultimo atto della rassegna sabato 16 ottobre alle 15 nel quartiere di corso Alba ad Asti in via P.S. Mattarella con il Comitato Parco Fruttuoso e il Circolo Sacro Cuore. Tutti gli spettacoli sono ad ingresso gratuito.

Gli eventi si svolgeranno nel rispetto delle norme anti Covid. Per informazioni Angelo Gragnolati 3496628583 (anche WhatsApp) agragnolati@gmx.com

Pagina facebook https://www.facebook.com/burattiniincircolo