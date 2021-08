Bric & Bike e Festa patronale a Celle Enomondo

Sulla scia dell’entusiasmo del circuito “Scollinando tra Vini e Tartufi” e la sua frizzante inaugurazione dello scorso 11 luglio, Celle Enomondo torna a proporre una nuova pedalata alla scoperta di un percorso tutto all’interno dei 5,5 km quadrati del suo territorio alla scoperta del grandissimo patrimonio di cappelle, piloni e chiesette.

L’evento è in programma venerdì 13 agosto, dalle 16,30, per percorrere i 18 km anche affittando l’ebike se necessario, (entro martedì 10 agosto, al costo di 15 euro, da prenotare al 348.2634013). Dopo la pedalata, sarà offerto un aperitivo a tutti i partecipanti. Importante: è necessario mostrare il Green Pass per partecipare all’evento.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito della festa patronale di Celle Enomondo, dedicata a San Rocco, per un pomeriggio sportivo che prevede anche l’inaugurazione della nuovissima area verde attrezzata con fitness in piazza.

La Festa patronale comincia l’11 agosto con una serata di “Senzasipario” e proseguirà il 14, 15, 16 e 17 agosto con un intenso programma che si può consultare nella locandina. Per tutti gli eventi sarà necessario esibire il Green Pass.