Benessere per piedi e gambe: prodotti naturali nei punti vendita Rava e Fava di Asti

Dal 22 al 30 aprile nei due punti vendita Rava e Fava di via Cavour 83 e piazza Porta Torino 14 in Asti, spazio dedicato al benessere naturale per piedi e gambe.

L’attività fisica, costante e graduale è la miglior alleata per contrastare il gonfiore delle gambe a cui si può abbinare una crema tonificante e rigenerante di tradizione cosmetica vegetale. I piedi hanno bisogno di altrettanta cura perché subiscono lo stress dinamico del movimento: gli effetti sono la formazione di calli ed indurimenti nelle zone di maggior attrito coi talloni; in questo caso uno scrub, il sale per pediluvio ed una crema piedi con ingredienti naturali diventano trattamenti efficaci per risolvere il problema.

In via Cavour si andrà a scoprire la linea gambe e piedi a marchio Natyr, la cosmesi fair trade e biologica con filiere etiche da tutto il mondo: crema piedi, sali pediluvio, scrub piedi e crema gel gambe e piedi composti da karitè, menta e tè verde.

In piazza Torino si darà spazio al dinamico laboratorio cosmetico italiano bjobj: crema piedi riparatrice e scrub piedi con malva, karitè e timo.

FOCUS PIEDI E GAMBE 22-30 APRILE 2021