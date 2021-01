Benessere d’inverno: l’aloe vera di Natyr

Dal 7 al 24 gennaio alla Bottega Rava e Fava di via Cavour 83 ad Asti sarà presentata la linea Aloe Vera di Natyr la cosmesi bio e fair trade Altromercato. In questo periodo invernale si andranno a conoscere le preziose virtù di questa pianta che va a contrastare le problematiche legate al freddo.

I prodotti a base di Aloe Vera per viso e corpo sono ideali per purificare ed addolcire la cute secca e delicata; idratano e proteggono la pelle dal freddo e dagli sbalzi di temperatura; donano sollievo e nutrimento a mani e labbra screpolate. Inoltre per il capello è ideale per cuoio capelluto fragile e cute sensibile; detergono e rimuovono delicatamente le impurità; nutrono i capelli disidratati dal freddo e dagli sbalzi di temperatura.

L’aloe vera ingrediente dei prodotti Natyr proviene da Green Net, realtà pioniera del BIO in Thailandia, che tutela l’ambiente dai cambiamenti climatici e raggruppa oltre 1200 contadini dediti anche alla coltivazione di varie tipologie di riso ed di piante di cocco.

In questo periodo saranno presentati tutti i prodotti della linea viso, linea corpo e linea capelli per scoprire un benessere a base di Aloe Vera.