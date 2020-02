Benessere d’Inverno: Aloe Vera di Natyr

Dall’8 al 22 febbraio per Benessere d’Inverno alla Bottega Rava e Fava di via Cavour 83 in Asti presentazione della linea completa all’aloe vera di Natyr la cosmesi bio-equo e solidale.

Un rimedio naturale integrale per viso, corpo e capelli ideale in questa stagione.

L’aloe della varietà vera è della filiera produttiva thailandese dell’organizzazione Green Net, conosciuta nelle Botteghe Altromercato per il riso aromatico thai; è una realtà pioniera del biologico in Thailandia e da molti anni impegnata a livello agronomico nella tutela dell’ambiente dai cambiamenti climatici.

L’aloe è una pianta medicinale utilizzata fin dall’antichità e che negli ultimi anni è stata riscoperta.

