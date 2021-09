Benedizione del 52° drappo del Palio a Cocconato

Non si corre il palio, ma sabato 18 settembre dalle 19 Cocconato si vestirà a tema con la benedizione del 52° drappo del Palio ed una sfilata in forma ridotta con partenza da Piazza Cavour.

Per tornare indietro nel tempo, la serata proseguirà con una cena medievale nel Cortile del Collegio, organizzata dall’Associazione Palio in collaborazione con la Pro Cocco, la pro loco di Cocconato.

Il capitano del Palio Giorgio Apostolo vi aspetta insieme ai nobili dei Borghi di Cocconato per una serata dai gusti antichi. Il menù prevede un cesto di frutta, cotechino e lenticchie, insalata di pollo, zuppa di ceci e crostini, porchetta con insalata, la torta paliotta, vino e acqua.

La serata sarà animata da giullari di corte e musici.

Prenotazione per la cena obbligatoria :

Comune di Cocconato

Tel. 0141 907007

e-mail : amministrativo@cocconato.info

Tabaccheria :

Noto Antonella

Tabaccheria

Faussone Santina