Barbera Unplugged ad Agliano Terme

Dall’8 al 10 ottobre 2021 ad Agliano Terme, in provincia di Asti, fra i vigneti del Monferrato, è in programma una speciale edizione di Barbera Unplugged: la festa dedicata alla Barbera, annullata a giugno a causa delle restrizioni dovute alla pandemia, si sposta in autunno per celebrare la fine dell’estate e della vendemmia e diventa un omaggio al Barbera Fish Festival e al gemellaggio fra Agliano e la Norvegia, in attesa della prossima edizione che si svolgerà nel 2022 nel mese di ottobre.

Si comincia venerdì 8 ottobre con un’anteprima. L’abbinamento fra la Barbera e il pregiato merluzzo norvegese sarà protagonista di una competizione culinaria che vedrà sfidarsi gli allievi di tre scuole di cucina piemontesi: l’Agenzia di Formazione Professionale Colline Astigiane di Agliano Terme, che sarà anche sede della gara, Alba Accademia Alberghiera di Alba e CIOFS-FP Piemonte di Alessandria. La giuria sarà composta da Gunvar Lenhard Wie (Direttore Italia Norwegian Seafood Council), Filippo Mobrici (Presidente Consorzio Barbera d’Asti e Vini del Monferrato), Umberto Del Nobile (Sous chef Ristorante Piazza Duomo Alba).

Ingrediente principale della gara sarà il baccalà norvegese nelle due versioni: baccalà e baccalà essiccato. I concorrenti, due per ciascuna scuola, dovranno preparare ognuno un piatto usando questi due ingredienti. La gara sarà l’occasione per raccontare le differenze fra i prodotti derivati dal merluzzo nordico: lo stoccafisso, il baccalà e il baccalà essiccato. Ciascuno dei tre ha caratteristiche ben precise e diverse fra loro, ma in Italia si tende spesso a far confusione.

Nel fine settimana la manifestazione si sposta nel centro storico di Agliano Terme. Sabato 9 ottobre a cena e domenica 10 ottobre a pranzo si svolgerà la parte aperta al pubblico: le etichette di 22 produttori, in degustazione in piazza Castello, saranno accompagnate dai piatti ispirati alla tradizione proposti dalle attività locali e da due ricette a base di baccalà norvegese cucinate dagli chef e dagli allievi dell’Agenzia di Formazione Colline Astigiane di Agliano. La colonna sonora della due giorni sarà firmata da 8 band che si alterneranno, 4 il sabato e 4 la domenica, nelle postazioni allestite lungo il percorso: Duo Sciapò, Milf Duo, Stefano Zonca and the Roxy Magic Band, Autobuskers, Ivan Wildboy Duo, AA2, Curly People, Bossa Project Asti.

L’evento si concluderà domenica sera 10 ottobre con un galà a cura degli studenti della Scuola Alberghiera di Agliano Terme ‘Colline Astigiane’ coordinati dagli chef Gino Minacapilli e Giovanni Donadio con la collaborazione di Lars Mørland. Il menù sarà un omaggio al gemellaggio fra la Norvegia e Agliano. Il costo è 70 euro. Obbligatoria la prenotazione: infoagliano@gmail.com.

Per esigenze di sicurezza dovute alla pandemia, Barbera Unplugged 2021 sarà un’edizione a numero chiuso e su prenotazione, con acquisto degli ingressi online. Tutti i dettagli su www.barbera-agliano.com dov’è disponibile il link per l’acquisto dei ticket. L’accesso ai punti cibo e degustazione nel centro storico è vincolato all’acquisto di un ticket di ingresso di 5 euro (più diritti di prevendita). Solo chi è in possesso del ticket potrà acquistare sul posto i piatti proposti dalle attività e le tasche per le degustazioni.

L’accesso alla manifestazione è subordinato al possesso del Green Pass e al rispetto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-Cov-2/Covid-19.

Barbera Unplugged è organizzato da Barbera Agliano, in collaborazione con il comune di Agliano Terme, l’Agenzia di Formazione Professionale Colline Astigiane, il Norwegian Seafood Council, il Consorzio Barbera d’Asti e Vini del Monferrato, l’Ente Turismo Langhe Monferrato e Roero.