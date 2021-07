Atmosfera country tra cavalli, balli e trattori: l’Agrifestival CIA fa tappa a Montiglio Monferrato

Agrifestival 2021 Estate, la rassegna culturale e gastronomica ideata dalla Cia Agricoltori italiani di Asti, fa tappa sabato 17 luglio all’azienda agricola “Il Valletto” di Montiglio Monferrato (regione Panengo 3).

Creata nell’agosto 2019, l’azienda è specializzata nell’allevamento e vendita di cavalli per ippoterapia. Ha una quindicina di ettari, orto e noccioleti destinati alle varie attività di accoglienza tra cui rientra il recente accreditamento a fattoria didattica.

Tutto nasce dalla passione di Claudia Rabezzana [nella foto] per i cavalli. “Un amore iniziato quando avevo tre anni e guardavo in televisione lo spot del bagnoschiuma Vidal con quel meraviglioso cavallo bianco che correva nei prati – racconta Claudia – ho fatto equitazione per hobby fin da piccola, poi nel 2008 un incidente a cavallo mi ha cambiato la vita. Quando mi sono risvegliata dal coma ho deciso che non c’era più tempo da perdere, la passione doveva diventare il mio lavoro”. Claudia decide così di lasciare il lavoro da impiegata per trasformare la passione in professione. Si specializza in ippoterapia e riabilitazione equestre alla facoltà di neuropsichiatria infantile dell’università di Firenze ed inizia a lavorare come istruttrice in diverse aziende. Tra i titoli acquisiti ci sono anche quelli di accompagnatore di turismo equestre (riconosciuto dalla regione Piemonte), istruttore di equitazione Libertas e UISP, Giacca Verde a cavallo

Due anni fa la decisione di creare un’azienda propria tra le colline del Nord Astigiano.

L’evento di sabato 17 prevede diverse attività dalle 16 alle 23: esibizioni di line dance e balli country con il gruppo “Silvacountry”; dalle 16,30 alle 18 battesimo della sella per i più piccoli, concorso fotografico naturalistico, torneo di toro meccanico; mercatino ed esposizione trattori; dimostrazione di spegnimento incendi in cascina.

Servizio ristoro con panini e birra alla spina, gelati e crepes artigianali.

Informazioni e prenotazioni: 338.6858601