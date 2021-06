Asti BenEssere anche nei punti vendita della Cooperativa della Rava e della Fava

Sabato 12 giugno nella giornata conclusiva dell’ottava edizione di ASTI Ben Essere i due punti vendita della Cooperativa Della Rava e Della Fava dedicheranno uno spazio specifico al benessere persona presentando il top di linee fitoterapiche.

Al NaturaSì di piazza Porta Torino 14-15 grazie anche alla presenza del responsabile formazione Specchiasol dott. Luigi d’Orsi al convegno di sabato prossimo, sarà dedicata una giornata specifica sull’erboristeria di questa storica azienda del settore.

Specchiasol, azienda Italiana è specializzata in nutraceutica e preparati erboristici.

Una storia di oltre 40 anni ha permesso a Specchiasol di raggiungere un Know-how unico, che consente al team di ricercatori di formulare prodotti in grado di soddisfare le esigenze sempre più evolute e consapevoli dei consumatori.

Grazie alle strumentazioni più moderne, i laboratori di Controllo Qualità Specchiasol analizzano e valutano quotidianamente materie prime, semilavorati e prodotti finiti.

Alla Bottega di via Cavour 83 invece si andrà a focalizzare sugli integratori Altromercato, frutto di filiere etiche che affondano le loro radici in ricette fitoterapiche antichissime di popoli indigeni: guaranà, spirulina e l’ultimo miscellaneo denominato ‘difese immunitarie’.

Il guaranà Altromercato proviene dalle terre indigene del Brasile, dove gli indios Saterè-Mawè custodiscono l’ultima banca genetica naturale del guaranà selvatico e lavorano i semi delle liane selvatiche essiccandoli in caratteristici forni di terracotta e trasformandoli in polvere.

Aurospirul, fondata nel 1997 nell’India del sud ad Auroville, una città “sperimentale”, che vuol essere una città universale, dove uomini e donne di ogni nazione, di ogni credo, di ogni tendenza politica possono vivere in pace ed in armonia. Aurospirul si inserisce in questo contesto particolare con l’obiettivo di promuovere la salute e il benessere delle persone tramite il cibo e ha scelto come prodotto chiave la spirulina, una piccola alga verde-blu con elevati livelli proteici e molti micronutrienti. L’ integratore per le difese immunitarie è una formula innovativa, una sinergia di piante dell’ Amazzonia e le Ande peruviane, zone incontaminate del pianeta: con vitamina C da Rosa canina, Camu camu e Acerola che insieme allo Zinco contribuiscono alla normale funzione del sistema immunitario.

SPECIALE ASTI BENESSERE NEI PUNTI VENDITA 12-06-2021