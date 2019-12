“Aspettando Natale”: la pasta dei campi di Villa Quaglina incontra la passata di pomodoro di Maramao

Sabato 21 dicembre dalle ore 15.30 alle 19.00 presso la Bottega Rava e Fava di via Cavour 83 in Asti per ‘…Aspettando Natale’ sarà dato spazio a due significative realtà del nostro territorio impegnate in attività di agricoltura sociale rivolte a rifugiati e profughi.

I campi di Villa Quaglina – San Marzanotto è il progetto di coltivazione di cereali antichi da cui si ricavano farine che vengono trasformate in pasta integrale di diversi formati.

Maramao è invece attiva a Canelli dove coltiva orticole tra cui il pomodoro che viene trasformato in passata di pomodoro.

Sabato prossimo si andrà a conoscere l’attività di queste due organizzazioni ed in particolare i loro prodotti agricoli, vere eccellenze alimentari. Un focus particolare alla pasta integrale e alla passata di pomodoro.

ASPETTANDO NATALE 2019 VILLA QUAGLINA E MARAMAO