“Aspettando Natale”: Il Natale di Libera Terra

Per ‘…Aspettando Natale’ importante ultimo appuntamento presso la Bottega Rava e Fava di via Cavour 83 in Asti.

Domenica 22 dicembre con orario 9-12,30/15,30-19,15 sarà presentato “Il Natale di Libera Terra” insieme di realtà sociali-agricole nate per valorizzare territori stupendi ma difficili, partendo dal recupero sociale e produttivo dei beni liberati dalle mafie per ottenere prodotti di alta qualità attraverso metodi rispettosi dell’ambiente e della dignità della persona.

La mission di Libera Terra è dare dignità ai territori caratterizzati da una forte presenza mafiosa attraverso la creazione di cooperative autonome, autosufficienti, durature ed in grado di dare lavoro coinvolgendo altre aziende che condividono gli stessi principi.

Per questo Natale la Cooperativa andrà a proporre le ceste della legalità con la pasta di grano duro in vari formati, i legumi, l’olio extra vergine di oliva, le creme salate di carciofo ed olive nere, i sott’oli, la passata di pomodoro, la caponata, il limoncello ed i vini.

Domenica prossima imperdibile occasione per conoscere da vicino il mondo di Libera Terra, le cooperative, i territori in cui operano ed i frutti del loro lavoro quotidiano.

I prodotti Libera Terra si trovano tutto l’anno presso la Bottega Rava e Fava di via Cavour 83. Per un consumo quotidiano consapevole e sostenibile.

NATALE LIBERA TERRA 2019