Artigianato sostenibile dal mondo

Dal 4 al 29 agosto presso la Bottega Rava e Fava di via Cavour 83 in Asti il mese sarà dedicato all’artigianato sostenibile da tutto il mondo.

Tempo di vacanze ma se invece di viaggiare state a casa, si potrà andare facilmente alla scoperta della filiera tessile della moda etica Altromercato che coinvolge 20mila artigiani, soprattutto donne, di cooperative del Nepal, India, Italia e Bangladesh, impegnati nella lavorazione di fibre vegetali coltivate con metodo biologico utilizzando tecniche artigianali tradizionali con lo sviluppo di linee di abbigliamento sempre nuove ed assortite.

In questa filiera viene compresa anche tutta la linea tessile d’arredamento come tovaglie, runner, copriletto e tappeti.

Nel punto vendita ci sarà spazio inoltre per la filiera della ceramica e terracotta con i prodotti tavola- cucina (piatti, bicchieri, tazze, teiere, tisaniere,pentole, vassoi, taglieri…) realizzati da migliaia di artigiani; organizzati in associazioni ( Perù, Indonesia, Italia, Thailandia, Kenya, Guatemala, Vietnam, Filippine, Bolivia) affiancati da giovani designers con l’obiettivo di rispetto delle risorse della Terra e del loro equilibrio. Si tratta di prodotti unici, con una storia da raccontare, espressione di un moderno design che preserva le competenze artigiane tradizionali.

E per ultima, ma non per importanza, arriva anche la filiera della cesteria per la casa realizzata da artigiani del Bangladesh, Filippine e Vietnam che utilizzano fibre vegetali resistenti come juta, palma, bambù e hogla con un rinnovamento continuo di forme e colori.