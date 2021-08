Appuntamenti culturali a Mombaldone

Venerdì 20 Agosto, alle 10, a Mombaldone, uno spazio comunale inserito tra il retro dell’oratorio e la chiesa parrocchiale sarà dedicato al Milite Ignoto: una statua ad opera della scultrice e ceramista Renza Laura Sciutto dedicata all’occasione sarà collocata in loco.

Sarà possibile visitare la mostra d’arte di ceramica Raku dal titolo “Racconti di Terra” della stessa artista, situata nella biblioteca Comunale intitolata al poeta Enrico Bonino.

Nel corso della mattinata sarà inoltre proiettato il documentario dal titolo “Pedrin – antifascista ribelle partigiano” di Ivano Antonazzo e Giovanni Grillo, commento storico scientifico di Vittorio Rapetti, che vede come protagonista Pietro Reverdito, noto scrittore, partigiano e maestro di scuola; lo stesso filmato sarà nuovamente proiettato in piazza alle 21, così da poter essere preso in visione da tutta la popolazione.

Per completare l’evento, saranno presentati i nuovi mezzi al servizio della Colonna Mobile regionale piemontese assegnati alla squadra A.I.B. e P.C. di Mombaldone.

Sabato 21 Agosto, alle 21, in Piazza Umberto I, sarà possibile assistere alla serata di teatro e musica del gruppo folkloristico Calagiùbella che presenterà lo spettacolo: “I mar da traversè”, una serie di canti popolari tradizionali che ripercorre le appassionanti vicissitudini dei nostri emigranti partiti tra l’Ottocento ed il Novecento alla volta delle Americhe, in cerca di fortuna ed altro.

Il gruppo piemontese è composto da Mauro Nizzo, voce e chitarra, Giampiero Nizzo, voce e organetto diatonico, Riccardo Corradini, fisarmonica, Gian Luca Bianchi, voce, flauto e ocarina, Mario Tambussa, voce e percussioni, David Turri, voce e chitarra. Due tra i brani esibiti rievocano i naufragi del Mafalda e del Sirio, l’uno drammatico e l’altro tragicomico. Non mancano cenni alla cultura musicale sudamericana che danno spazio ad un paio di struggenti pezzi in lingua spagnola (tango e habanera).

Gustosi aneddoti affiancano il racconto fino all’inverosimile: pare che si tratta di reali accadimenti, piacevolmente valorizzati dalla forma dialettale. Il concerto sarà arricchito con la partecipazione straordinaria del cantante folk Chacho Marchelli coadiuvato dalla narrazione di Arturo Vercellino. A partire dalle 16.30 sarà anche possibile visitare la mostra d’arte di ceramica Raku dal titolo “Racconti di Terra” della stessa artista, situata nella biblioteca Comunale intitolata al poeta Enrico Bonino.