Apertura del Museo Civico di Moncalvo

Conto alla rovescia per la riapertura del Museo Civico di Moncalvo che prepara gli ultimi ritocchi di una stagione di esposizioni ed eventi.

La data fissata per la ripartenza delle attività è quella di domenica 3 aprile preceduta dall’inaugurazione della mostra “Empatia” che avverrà come di consueto in anteprima con il mondo della stampa sabato prossimo 2 aprile. Si parte proprio all’insegna della fotografia: la prima mostra temporanea del 2022 ha infatti come tema di sfondo il razzismo e vede la presentazione anche di un video sul rapporto uomo-animali. Gli autori delle fotografie e del video sono giovani artisti di talento che sono riusciti a rappresentare in modo estremamente personale due temi di attualità e decisamente “divisivi”.

“Le fotografie che esponiamo – ricorda Maria Rita Mottola, presidente di A.L.E.R.A.MO. Onlus, ente gestore del Museo moncalvese – hanno suscitato in noi moltissimo interesse perché aprono uno sguardo disincantato e arguto su un tema che non dovrebbe neppure esistere. Antirazzismo e razzismo sono categorie che non ci appartengono e che non dovrebbero appartenere a nessuno che ami l’arte che è ricchezza e diversità, e la diversità deve rimanere viva e in mezzo a noi se vogliamo che l’arte stessa possa ancora parlare ai nostri occhi e al nostro cuore.”

Appuntamento sabato 2 aprile alle ore 17.30 presso la Sala della Biblioteca Civica (ingresso da piazza Buronzo 2) per l’inaugurazione, alla presenza delle autorità e del mondo della stampa e con Maria Rita Mottola, Giulia Lungo, Maria Rosa Pantè, Giacomo Bertoni ed ancora Alessandro Tomiello per la fotografia e Alienside Studio per i video.

Nella settimana successiva all’apertura verranno aperte le sale del Museo alle visite delle scuole alle quali verrà inoltre offerto un laboratorio sui temi della mostra. I tour al Museo sono invece fattibili dal 2 aprile ogni sabato e domenica dalle 10 alle 18 e in settimana per gruppi su prenotazione al numero 3517951001.