Amazonforest, la Bio Cosmesi che rispetta la foresta amazzonica

Continua l’impegno della Cooperativa Della Rava e Della Fava a favore della tutela della foresta amazzonica: dal 1° al 12 settembre ritorna in Bottega di via Cavour 83 in Asti AMAZONFOREST, progetto che vuole far conoscere produttori e prodotti della foresta amazzonica contro la sua deforestazione.

In questo periodo si andrà a conoscere la Bio cosmesi del commercio equo e solidale a marchio Natyr ed in particolare la linea che è stata creata con materie prime provenienti dall’organizzazione peruviana ‘Candela’ impegnata da anni in progetti di sviluppo sostenibile in Amazzonia.

La linea Night Blooming nata nei laboratori cosmetici Natyr utilizza olio di sacha inchi ottenuto dalla spremitura a freddo dei semi di questa pianta della foresta ed olio di noci dell’Amazzonia.

Gli oli di Candela rientrano all’interno di un programma di sviluppo che prevede la raccolta dei frutti e l’estrazione con metodi sostenibili per l’ambiente.

La linea è composta da un olio corpo profumato, da un olio siero viso ad azione idratante ed un balsamo multifunzione viso e corpo nutriente.

L’acquisto dei prodotti cosmetici Night Blooming contribuisce concretamente alla salvaguardia della foresta amazzonica e dei popoli che la vivono da sempre. Ricordiamo che i dati sulla deforestazione amazzonica continua anche nel 2020 in modo drammatico.

Per conoscere tutti i prodotti ed i produttori AMAZONFOREST basterà recarsi alla Bottega Altromercato di Asti —->>>> NATYR PER AMAZONFOREST 1-12-09-2020