A Moncalvo “Stasera si cena a letto”

Al Teatro Civico Montanari di Moncalvo sabato 22 febbraio ci sarà “Stasera si cena a letto!” di Marc Camoletti, adattamento e regia di Giorgio Caprile, con Miriam Mesturino, Alessandro Marrapodi, Giorgio Caprile, Andrea Benfante, Clara Vigasio e la partecipazione straordinaria di Margherita Fumero.

Leggendo un messaggio sul cellulare del marito, una donna si convince di essere tradita. Come fare per vendicarsi? Ecco il consiglio a portata di mano su di una rivista femminile: “essere alla moda e praticare il sesso di gruppo per liberarsi dalla routine coniugale”. Con il pretesto di non restare indietro con i tempi e di seguire la moda la donna convincerà il marito a passare alla via di fatto: organizzare una serata per far sesso di gruppo. Ma il marito cercherà di evitare in tutti i modi di passare alla pratica in un tourbillon di situazioni che trascineranno i protagonisti in una cascata di equivoci e risate. La commedia, scritta nel 1980 da Marc Camoletti e da lui stesso diretta la prima volta al Teatro Michel di Parigi, ha raggiunto le 1700 repliche e giorgio Caprile ha ritenuto farne un adattamento moderno introducendo situazioni più di attualità e facendo usare ai protagonisti la tecnologia odierna. “Ho mantenuto tuttavia il ritmo e la vivacità delle commedie del vaudeville francese, il cui unico scopo è quello di far ridere.” – spiega.

La vendita dei biglietti singoli sarà effettuata solo il giorno stesso presso la cassa del teatro a partire da un’ora e mezza prima dell’inizio dello spettacolo. E’ possibile prenotare i posti dal martedì alla domenica mattina, dalle 9,30 alle 12,30, telefonando presso la Drogheria Broda di Moncalvo al numero 0141917143 oppure, solo per informazioni o urgenze, ai numeri 01411720695 e 3738695116, dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 17,30, o inviando un email a info@arte-e-tecnica.it . Lo spettacolo è organizzato in collaborazione con il circuito Piemonte dal Vivo e Comune di Moncalvo, il contributo di Fondazione CRAT e CRT e la sponsorizzazione della Cassa di Risparmio di Asti.