A Ferrere “Il mistero dello scrigno”

Il Comune di Ferrere, in collaborazione con l’Associazione Culturale Principi del Pozzo della Cisterna, organizzano per sabato 18 settembre una serata teatrale.

E’ infatti in programma “Il mistero dello scrigno”, di Gisella Favro, una commedia inedita in due atti, ambientata nei ruggenti anni venti che ruota intorno ad un omicidio a Villa Rubatto.

Lo spettacolo è in programma al Teatro Chiesa dei Batù, in via IV Novembre, a Ferrere. Dalle 20.30 è previsto l’accesso previa verifica temperatura, alle 21 avrà inizio lo spettacolo.