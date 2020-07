A Cena con il Vignaiolo a Cascina Rosengana

Nuovo appuntamento con “A Cena col Vignaiolo” a Cocconato.

Sabato 1 agosto, dalle 20, la nuova serata è in programma a Cascina Rosengana, in via Liprandi 50, abbinata alla degustazione dei vini Bava.

Il menù prevede una piccola tempura in apertura accompagnata da Relais Bianc Sauvignon, per seguire con il primo, Plin ricotta, fave e crema di pomodori con Gavi Cor de Chasse DOCG, la coscia di galletto e prugne con Albarossa Rosingana, e la pesca ripiena sottovuoto frolla croccante all’amaretto, accompagnato da Malvasia Rosè Castelnuovo Don Bosco.

Il costo della degustazione e della cena è di 30 euro. I posti sono limitati e le prenotazioni sono obbligatorie allo 0141600076 cocconatoufficioturistico@gmail.com