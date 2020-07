A Cena col Vignaiolo: Osteria della Pompa

A Cena col Vignaiolo prosegue sabato 25 Luglio 2020 presso Osteria Della Pompa, a Cocconato, dove si potranno assaporare gli Antipasti Piemontesi e tante altre bontà della tradizione il tutto abbinato ai vini dell’azienda Marovè, sapientemente spiegato dal vignaiolo prima della cena, che accompagnerà ad una degustazione.

Il menù prevede una selezione di Antipasti della Pompa con prodotti tipici del territorio come la Robiola di Cocconato, in abbinamento alla Mostarda d’Uva Bonarda dell’Osteria della Pompa, Antipasto Piemontese con verdue di Maroero, Prosciutto Crudo Piemonte, accompagnato dal Melone dell’Azienda Agricola Marovè.

Agnolotto di Carne al Burro e Salvia o Agnolotto con Ripieno di Zucca

Arrosto in crosta con patate al rosmarino, polenta ai formaggi con la farina di mais macinata a pietra dell’Osteria della Pompa.

Bunet della tradizione e Torta di Nocciole di Maroero.

A questi piatti saranno abbinati Barbera d’Asti, Piemonte Bonarda, Monferrato Dolcetto, Monferrato Rosso, Piemonte Chardonnay e Malvasia.

Sono 35 posti in totale, la prenotazione è obbligatoria al 0141-600076 o cocconatoufficioturistico@gmail.com

PROGRAMMA:

dalle ore 20:00 degustazione e spiegazione vini ,seguirà la cena con piatti della tradizione abbinati alle proposte del vignaiolo.

Quota individuale €30.

In totale sicurezza, in rispetto delle norme vigenti , è richiesta la mascherina .

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

tel.0141-600076

cocconatoufficioturistico@gmail.com