A Castelnuovo Belbo va in scena il Carnevale

Appuntamento domenica prossima, 23 febbraio, a Castelnuovo Belbo con l’edizione 2020 del “Carnevale castelnovese” organizzato dal Comune in collaborazione con la Pro Loco.

Si inizia alle 14,30 con la sfilata dei carri allegorici che dal piazzale della stazione FS si snoderà fino in centro paese.

Alle 16 in piazza Municipio premiazione delle maschere e dei carri. A seguire giochi per bambini e bugie per i partecipanti.

Sempre in piazza Municipio saranno presenti bancarelle e gonfiabili gratis.

Per informazioni e iscrizioni carri: eventicastelnuovobelbo@gmail.com; 347.3805200, 347.6489004.