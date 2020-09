A Castagnole Monferrato “La casa in collina”

“La casa in collina” si terrà sabato 12 settembre a Castagnole Monferrato, su una collina del Monferrato, alla Casa degli Alfieri, nel momento in cui il giardino si colora d’autunno. L’evento nasce da un’idea di Lorenza Zambon ed il tema di quest’anno è “natura: lo sguardo delle donne”.

“La casa in collina” è realizzato da casa degli alfieri nell’ambito della rassegna “CuntèMunfrà”, con il contributo della Regione Piemonte e della Fondazione CRT.

Due spettacoli molto diversi, quasi complementari. E poi il giardino, le colline e, con tutte le cautele, anche il convivio.

Alle ore 18.00 la nuova creazione “La montagna vivente”, liberamente tratto dall’omonimo libro di Nan Sheperd, con Lorenza Zambon e la musica dal vivo di Marco Remondini, spettacolo che ha recentemente debuttato ad Astiteatro.

Dice Zambon: “La montagna vivente è uno dei più bei testi sull’andare nella montagna, e più in generale sullo stare in natura, che io abbia mai incontrato. Mi ha riempita di meraviglia e del desiderio di far risuonare quelle parole in uno spazio condiviso. Ho cercato di trovare un mio percorso attraverso questo libro ammaliante, un sentiero praticabile verso quei luoghi lontani, ma soprattutto ho cercato una via di accesso al paesaggio della mente di questa donna, una mente così profondamente situata, incarnata nella meravigliosa materia del mondo. Come forse solo la mente/corpo di una donna può fare?”

The Guardian lo ha recensito come “Il libro più bello che sia mai stato scritto sulla natura e il paesaggio”. Ottimo quindi che finalmente Ponte alle Grazie l’abbia pubblicato in italiano, perché questo è un libro speciale, scritto benissimo, di meravigliosa profondità.

foto credit Franco Rabino (come per la foto principale)

Alle 19.30 picnic in giardino (su prenotazione); ai partecipanti sacchetto individuale con tradizionale tartrà piemontese (in alternativa budino salato), subric di melanzane (polpette di verdura), insalata di pasta mediterranea e bis di dolci crostata ricotta e limone / bunet, acqua e vino.

La serata proseguià alle 21 con lo spettacolo “Berta. Canto alla terra” della compagnia milanese Nudoecrudo teatro.

Dedicato alla vita e alla morte della figura potente e poetica di Berta Caceres, leader dell’etnia Lenca, nel 2015 Premio Goldman per l’Ambiente. Attivista ambientalista e femminista, martire indigena e popolare, ma, soprattutto, “defensora de la Madre Tierra”.

La composizione e interpretazione sono di Alessandra Pasi, la drammaturgia di Franz Casanova, fisarmonica Guido Baldoni e canto Silvia Salamini.

Per tutto il giorno si terrà l’ esposizione e vendita di ceramiche raku realizzate presso la casa degli alfieri da Guido Faletti.

La casa in collina è alla Casa degli Alfieri in loc. Bertolina 1 a Castagnole Monferrato (AT). L’ evento si terrà all’aperto (al chiuso nella Sala Julian Beck in caso di maltempo) rispettando le normative COVID-19. Prezzi leggerissimi: ingresso € 5, picnic in giardino € 15 (prenotazione obbligatoria cena 3497390404 entro il 10.09).

Il programma su fb @teatro.e.natura.lorenza.zambon / fb@archiviotepo / www.teatroenatura.net / www.archivioteatralita.it

