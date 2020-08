A Calosso Chiara Buratti in “Quattro donne”

“Calosso c’è” continua sabato 8 agosto alle 21 con Teatro nel Parco nel Castello, quando, nella bellissima location messa a disposizione dalla famiglia Balladore Pallieri, si terrà lo spettacolo teatrale “Quattro Donne” con Chiara Buratti. Lo spettacolo è ad ingresso libero, fino ad esaurimento posti.

Lo spettacolo, che mescola momenti di riflessione e commozione ad altri di ironia e puro divertimento, ha come protagoniste quattro figure femminili, molto diverse da loro, ma unite da una sensibilità fuori dal comune. Quattro donne che non ci sono più, ma che sono invitate da un improbabile angelo-messaggero a raccontare la propria storia di vita davanti a un pubblico che potrà dare a una sola di loro la possibilità di tornare sulla terra.

Ma chi sono le quattro protagoniste? Pannonica de Koenigswarter, mecenate del jazz senza la quale Thelonius Monk non avrebbe mai cambiato faccia alla musica; Maryam Mirzakhani, matematica iraniana che, dando semplicità agli spazi complessi, è diventata a 37 anni la prima donna a vincere la Medaglia Fields, che è il Nobel per i matematici; Suzanne Lenglen, straordinaria tennista francese, soprannominata La Divine, perché dettava legge sul campo, nella moda e nel costume, però fragile e incerta nel suo vivere. Poi irrompe sulla scena la quarta donna, una stramba portiera di uno strambo motel, puntino sfuocato nel nulla, che non ha ancora realizzato qualcosa di memorabile nella vita, ma che è sicura di poterlo fare un giorno e chiede che le venga data una possibilità.

Chiara Buratti non si limita a raccontare queste donne: diventa ognuna di loro, assistita dallo stralunato angelo Tommaso Rotella. Ogni performance viene arricchita dalle sonorizzazioni dal vivo di Antonio Gatti, che proporrà, di volta in volta, in tempo reale, elaborazioni di voce e musica e plasmerà nuovi DNA sonori per rendere unico e non replicabile ogni spettacolo.

Costumi Alessandra Maregatti, copricapi realizzati da Doria1905, regia e luci Tommaso Rotella, produzione Orlantibor. Con la collaborazione di Banca di Asti.