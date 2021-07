20° Vespa raduno a Calosso

Domenica 18 sarà una giornata intensa che inizierà fin dal mattino con un ricchissimo programma. Si inizia alle 9,00 in piazza Sant’Alessandro, dalle 8,30, con il ritrovo con colazione presso il Bar GES e le iscrizioni al 20° Vespa raduno che partirà alle 10,30 per un giro alla scoperta tra le colline del moscato di Langa, Monferrato, i vigneti Calossesi, patrimonio UNESCO, per concludere con un pranzo al ristorante Il Duca Bianco con un menù ricco e sfizioso. Per info e prenotazioni pranzo: Carlo 3384054494