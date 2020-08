Proseguono gli appuntamenti proposti dalla Proloco di Vinchio in questo intenso mese di agosto.

Sabato 22 agosto è in programma il 2° raduno Auto e Moto Retrò mentre domenica 30 agosto ecco la Notte di Fine Estate con la Grande Raviolata Vinchiese.

Per entrambi gli appuntamenti la proloco di Vinchio mette a disposizione un’area attrezzata per cenare tutti insieme in sicurezza e ricorda che è obbligatorio attenersi alle norme di sicurezza previste per l’emergenza Covid19.

Di seguito il programma del 2° raduto Auto e Moto Retrò di sabato 22 agosto 2020:

Entro le 16 ritrovo dei veicoli in Pizza San Marco a Vinchio, iscrizione al raduno e drink di benvenuto offerto dalla Proloco; per i partecipanti al raduno è obbligatoria la prenotazione, che è assolutamente gratuita. Prenotazioni e info: Nadia 347/1152747.

alle 17,30 parte il Giro Turistico tra le colline, con un percorso di circa 30 minuti che costeggerà la frazione di Noche, il Comune di Vaglio Serra. Prevista una sosta alla Cantina di Vinchio e Vaglio per degustare i suoi rinnovati vini.

Tra le 18,45 e le 19 rientro a Vinchio in piazza San Marco per gustare sotto le stelle una grandiosa grigliata con piatti a scelta tra: hamburger, hot dog, salsiccia, patatine, bunet e pesche al moscato; tutto accompagnato dal vino dei produttori vinchiesi.

Gli orari evidenziati potrebbero subire variazioni.

Dopo la cena è prevista intrattenimento musicale con il duo “Il Matto e la Papessa”; durante la serata verranno premiate (con una votazione popolare) l’auto e la moto più bella del raduno 2020.

L’intensa mese di eventi agostani organizzati dalla Proloco di Vinchio si conclude con la Notte di Fine Estate in programma domenica 30 agosto con la Grande Raviolata Vinchiese.

A partire dalle 20 in Piazza San Marco si possono scegliere diversi piatti tra Antipasti, Primi, Dolce e Gelato.

E’ gradita la prenotazione: Nadia 347/1152747

Per il dopo cena intrattenimento musicale con Sara e Fra

Nel fine settimana, sabato 29 e domenica 30 agosto, dalle 11 alle 19 è in programma anche “Paesaggi è arte: I casotti contadini dialogano con le opere d’arte sulle colline patrimonio dell’umanità Unesco”.