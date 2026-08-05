Villadeati chiude gli appuntamenti con il BenefiCinema con il docufilm Tin soldiers

Ultimo appuntamento con il cinema all’aperto di BenefiCinema, sabato 8 agosto alle ore 22 a Villadeati, nel cortile dell’ex chiesa di San Remigio in via San Remigio 2.

La rassegna cinematografica, giunta alla decima edizione, propone Tin soldiers, documentario indipendente della regista sudafricana Odette Schwegler. Il docufilm narra storie vere e profondamente personali di persone affette da F.O.P., una delle patologie più rare al mondo, e della ricerca volta a individuare chi vive ancora nell’ombra: vittime i cui sintomi sfuggono alla comprensione di chi le circonda. La pellicola spazia dalle strade polverose delle township sudafricane al Brasile, agli Stati Uniti, al Regno Unito e alla Francia, documentando le esperienze di pazienti e familiari che, pur percorrendo strade diverse, condividono un obiettivo comune: vincere la battaglia contro la malattia.

Alle storie personali di sfide e trionfi si intreccia la narrazione scientifica, che mette in luce l’impegno globale per svelare i misteri della F.O.P. (Fibrodisplasia Ossificante Progressiva) e la ricerca dei malati non ancora diagnosticati. Tin Soldiers intraprende dunque una ricerca senza precedenti di queste vittime sconosciute, dando voce ai “guerrieri” della F.O.P. affinché raccontino le loro storie e accendendo i riflettori su una patologia poco nota, presente anche in alcune delle comunità più svantaggiate del pianeta. L’ingresso è a offerta libera: i fondi raccolti sono interamente devoluti in beneficenza a F.O.P. Italia, associazione costituita da genitori e parenti di persone, principalmente bambini, malati di F.O.P.

L’intento di BenefiCinema è infatti quello di promuovere e sostenere la ricerca scientifica sulla F.O.P., tra le malattie genetiche più rare e invalidanti al mondo, che colpisce principalmente i bambini. La scelta di proiettare Tin Soldiers, pellicola del 2022, quest’anno è legata al fatto che il 2026 coincide con la decima edizione della rassegna: dieci anni di sensibilizzazione verso questa malattia, ma anche dieci anni di impegno, condivisione e sostegno da parte di coloro che, in misura diversa, hanno contribuito e stanno contribuendo a sostenere la ricerca sulla F.O.P.

BenefiCinema si inserisce nel calendario di eventi del Festival culturale VILLADEArTi, ideato dall’amministrazione comunale di Villadeati, che tra maggio e ottobre accoglie, nell’ex chiesa di San Remigio e nell’adiacente giardino, protagonisti del mondo del teatro, della narrativa, della musica, del cinema, dell’arte e della fotografia. Le parole chiave della quarta edizione del Festival sono relazioni, bellezza e accoglienza.

Il Festival culturale VILLADEArTI è realizzato in collaborazione con il Gruppo Feltrinelli e la libreria Feltrinelli di Alessandria, con il sostegno del Consiglio Regionale del Piemonte, il patrocinio della Provincia di Alessandria, dell’Unione dei Comuni Valcerrina e del Gal Basso Monferrato Astigiano e il contributo di Fondazione CRT, Cosmo e altre aziende locali.