Ultimi appuntamenti della rassegna di teatro amatoriale “E che sia…Spettacolo”

La decima edizione della Rassegna “E che sia…Spettacolo” organizzata dalla Rete del Teatro Amatoriale in collaborazione con il Crasl19 e la FITel provinciale sta giungendo in dirittura d’arrivo.

Venerdì 31 luglio a La Gavazza di Mongardino è andata in scena la compagnia “Dal Teatro e…Poi”. Gli attori hanno fatto divertire il pubblico intervenuto raccogliendo meritati applausi.

Le ultime due serate saranno sempre a La Gavazza in via Sant’Antonio 11 a Mongardino e sempre alle 21,15. Venerdì 7 agosto: il “Gruppo di lettura interpretativa” presenterà “Psycodonne” letture semiserie con musica dei “Tea Tree” con la regia del gruppo. Le letture, curate da Francesco Visconti, vogliono rappresentare il volto cinico e complesso di figure femminili nei ruoli di madri, mogli, ex streghe e assassine inconsapevoli.

Venerdì 21 agosto J’Amprovisa’ presenteranno due atti comici in piemontese L’Eredità di Magna Orsolina e Veni Diseti con la regia di Lillo Agrò. Attori: Anna Presta, Adriano Franco, Damaso Degioanni, Marina De Giorgis, Giuseppe Franco, Gemma Biò, Fabrizio Bosco, Erika Franco, Maria Corio, Truccatrice: Maria Di Gesaro.

Tecnici: Gian Carlo Mussa. Alessandro Rainero.

L’ingresso agli spettacoli è libero con offerta volontaria. Info e prenotazioni: Lina 3483642949-Pino 3485647718