Tutti promossi al corso per Manutentore del Verde di ANESSE APS

Si è concluso con un risultato pienamente positivo il corso per Manutentore del Verde, realizzato da ANESSE APS e finanziato dalla Regione Piemonte: tutti i discenti che hanno completato il percorso formativo hanno superato con successo l’esame finale.

Il corso, della durata complessiva di 180 ore, si è svolto presso la sede di ANESSE APS in Località Sessant 275, Asti, attraverso un percorso che ha alternato formazione teorica ed esercitazioni pratiche, con l’obiettivo di fornire ai partecipanti competenze concretamente spendibili nel settore della cura e della manutenzione del verde.

Il percorso si è concluso il 31 luglio 2026 con l’esame finale, svolto alla presenza della Commissione d’esame a regia regionale. Il risultato è stato particolarmente significativo: tutti i partecipanti hanno superato positivamente la prova finale.

Un traguardo che rappresenta non soltanto la conclusione di 180 ore di formazione, ma soprattutto l’inizio di una nuova fase. Già dai giorni successivi all’esame, infatti, i partecipanti potranno mettere concretamente a frutto le competenze acquisite, avviando la propria nuova attività professionale.

Il progetto, finanziato dalla Regione Piemonte, testimonia il ruolo fondamentale della formazione professionale nel creare un collegamento concreto tra acquisizione delle competenze e mondo del lavoro. Percorsi di questo tipo consentono di sviluppare professionalità legate anche alla cura del territorio e alla gestione degli spazi verdi, settori nei quali preparazione tecnica ed esperienza pratica rivestono un’importanza determinante.

Per ANESSE APS, il risultato raggiunto rappresenta motivo di particolare soddisfazione. Il successo di tutti i discenti premia innanzitutto il loro impegno e la costanza dimostrata durante il percorso, ma conferma anche il valore di una formazione orientata alla concretezza e all’acquisizione di competenze realmente utilizzabili nell’attività professionale.

Dietro il dato del 100% di promossi ci sono infatti persone che hanno investito tempo, energie e impegno nella costruzione di una nuova opportunità professionale. Con l’esame del 31 luglio si chiude quindi il percorso formativo, ma si apre quello più importante: l’ingresso in una nuova attività e la possibilità di trasformare quanto appreso in lavoro, esperienza e crescita professionale. A tutti i nuovi Manutentori del Verde va il più sincero in bocca al lupo da parte di tutto lo staff di ANESSE APS per il percorso professionale che li attende.