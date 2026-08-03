Torna la festa patronale di Portacomaro con un programma ricco di eventi

Il calendario della festa patronale di Portacomaro, come ogni anno è ricco di eventi e di attività per tutte le fasce di età, grazie alle numerose associazioni che operano nel paese e che lo rendono vivo.

Si inizia come da tradizione giovedì 20 agosto in piazza Roggero con la serata organizzata dal Comune di Portacomaro con il concerto della sua banda, diretta dal maestro Mauro Forno. Si prosegue venerdì 21 in piazza del tamburello con la serata in collaborazione con la Fondazione Monferrato on Stage che propone il concerto di Angelica Bove, nota cantante del panorama musicale che ha partecipato al Festival di Sanremo 2026 vincendo il Premio della Critica. Nella serata la Pro Loco sarà operativa dalle 20 con gli stand gastronomici. Chiuderà la serata un Dj set by Mixelle.

Sabato 22 la piazza si anima con il Mangè ‘n Strà, con vari stand gastronomici, birre artigianali e cocktail e animazione con la scuola di danza One Dance e a seguire i B-Side. Domenica 23 continua il Mangè ‘n Strà e con l’animazione di Enrico Negro e la sua orchestra.

Lunedì 24, giorno del patrono, la piazza del paese si trasforma con giochi e attrazioni per bambini, oltre al mercatino. Ci sarà una lezione sulle colture delle nocciole e dei suoi processi con l’Azienda Agricola F.lli Durano, la passeggiata con gli asinelli e il giardino sensoriale, uno spazio educativo e accessibile, che stimola i sensi e favorisce il benessere e le relazioni, attività proposte dalla APS Anita e i suoi fratelli, associazione del paese che promuove l’inclusione e la crescita della comunità, con particolare attenzione alle persone con disabilità e neurodivergenze e alle loro famiglie. Ci saranno poi le letture con la Biblioteca Civica e i giochi di un tempo con il mago Trinchetto e la Fiera dell’artigianato e di prodotti locali.

Alle 11.15 la Santa Messa in onore del patrono San Bartolomeo. I festeggiamenti riprendono nel tardo pomeriggio alle 19 con “Vivi e gusta il Ricetto” un percorso enogastronomico con piatti di ogni tipo preparati dai locali del paese, i negozi e le associazioni e alle 22 i fuochi d’artificio e a seguire si balla con Party 90 e il tributo a Gigi d’Agostino e i fuochi d’artificio.

Martedì 25 la Biblioteca organizza una serata dal titolo “Non esiste un pianeta B”, incontro sull’ambiente r crisi climatica con G. Miroglio, M. Roso e R, Avataneo.

Mercoledì 26 Don Luigino organizza la gita a Gardaland (partenza dall’oratorio alle 7,15 – info e iscrizioni 3391867516) e la festa si concluderà poi domenica 30 con la tradizionale maratona di tamburello, memorial Marco Diliberto e alle ore 8 il gruppo Alpini organizza la “Camminata sulle orme di Papa Francesco”.

La Casa dell’Artista ospiterà: il 22 agosto nella Casa dell’Artista alle 17 laboratori per bambini, il 23 alle 9.30 il Cerchio Magico e il 26 alle 21 “Mi ricordo, ricordi? Immagini e storie di un paese”.

Per tutta la settimana ci saranno le giostre, il banco di Beneficenza parrocchiale e sarà possibile visitare anche la Chiesa Romanica di San Pietro e una mostra di Michele Formiglio presso lo spazio Alfieri 3, “L’Arte di custodire l’Arte, omaggio a Luigi Raseo. Storia di un legame, di un artigiano e di una collezione astigiana”.