San Lorenzo alla big bench a Cerreto d’Asti
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A Cerreto d’Asti i desideri si esprimono guardano il cielo di San Lorenzo vicino alla big bench.
Lunedì 10 agosto ritrovo dalle 19.30 sul prato della “Rosina”. Saranno presenti astrofili esperti con i loro telescopi. Merenda sinoira a 10 euro. Servizio bar per tutta la serata. I partecipanti potranno portare un lumino e una coperta. Parcheggio in piazza, si prosegue poi a piedi per 200 metri.
Per prenotazioni: 3934406307
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