Sabato sera di risate a Calosso con gli Arkobalengo in “Funny Residence”

Si apre con il teatro il primo weekend di agosto a Calosso. Questa sera, sabato 1° agosto, alle ore 21, la Nuova Polisportiva Calossese ospita “Funny Residence”, spettacolo firmato dalla compagnia Arkobalengo, nuovo appuntamento della rassegna estiva “Calosso c’è”, promossa dal Comune.

Sul palco prende vita il residence di San Gregorio Ritrovato, dove la quotidianità si trasforma in un susseguirsi di equivoci e situazioni al limite del paradossale. Al centro della scena Suor Delia, religiosa fuori dagli schemi, chiamata a tenere insieme un manipolo di personaggi sopra le righe: un’aspirante attrice dall’animo fricchettone, un consigliere comunale con il vizio dell’intraprendenza, una donna in eterna cerca dell’amore giusto e un idraulico che di essere lì, sinceramente, avrebbe fatto volentieri a meno.

L’ingresso è libero. Per informazioni: 349.8797639.