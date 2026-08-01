Raccolta fondi dell’APRI per donare alla Biblioteca Faletti un fornetto per stampe a rilievo
L’APRI Asti, promuove una raccolta fondi per donare alla Biblioteca Astense “Giorgio Faletti” un fornetto: strumento per la riproduzione e la stampa di immagini a rilievo tattili su carta speciale. Una macchina che arricchirà la postazione della Biblioteca per ipovedenti e non vedenti, oggi dotata soltanto di una stampante Braille.
Chi desidera contribuire all’acquisto del fornetto, che costa circa 1.500 euro, può effettuare un bonifico bancario sul conto corrente intestato ad APRI Asti (IBAN IT15G0608510300000000036179) fino al 15 settembre. Inviando copia del versamento all’email sorba@ipovedenti.it si riceverà copia della fattura, l’invito alla cerimonia di consegna del fornetto e la possibilità di firmare l’apposito registro.