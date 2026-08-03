Polizia locale, il Presidente Cirio e l’assessore Bussalino incontrano le unità cinofile

Il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l’assessore regionale alla Sicurezza e Polizia locale Enrico Bussalino hanno accolto oggi al Grattacielo Piemonte le unità cinofile dei Comandi di Polizia locale di Oleggio, Alessandria, Asti, Biella e Novara, protagoniste dell’avvio del progetto sperimentale che porterà alla costituzione del primo gruppo di unità cinofile della Polizia locale a valenza regionale.

Il progetto nasce con l’obiettivo di mettere in rete le professionalità presenti sul territorio e creare un sistema coordinato in grado di garantire supporto operativo ai Comuni piemontesi.

Erano presenti il sindaco di Oleggio Andrea Baldassini e l’assessore alla Sicurezza Diego Bellini, in rappresentanza del primo Comune ad aver aderito al progetto regionale, insieme agli operatori delle unità cinofile dei cinque Comandi coinvolti nella fase iniziale dell’iniziativa: l’agente Domenico Folino con Nike (Oleggio), l’assistente Grazia Bavuso con Kalika (Alessandria), l’ispettore Fabio Damasio con Sciusciu’ (Asti), l’agente Stefano Bellinazzo con Lana (Biella) e il vice commissario Gabriele Torazza con Heidi (Novara).

“Si tratta di un progetto innovativo che punta sulla collaborazione tra enti locali e sulla valorizzazione delle competenze già esistenti – dichiarano il presidente Alberto Cirio e l’assessore Enrico Bussalino -. L’obiettivo è superare la frammentazione degli interventi, creando una rete capace di garantire un supporto rapido ed efficace ovunque ce ne sia bisogno. Le unità cinofile rappresentano uno strumento fondamentale nelle attività di prevenzione e controllo del territorio, dal contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti alla ricerca di persone scomparse, fino alla gestione di eventi pubblici. Con questa iniziativa investiamo concretamente sulla sicurezza dei cittadini, rafforzando il ruolo della Polizia locale e costruendo un modello organizzativo che potrà diventare un punto di riferimento anche per le altre Regioni.”

Il progetto prevede la pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse per individuare le unità cinofile già operative disponibili a entrare nella rete regionale. Successivamente sarà sottoscritto un protocollo condiviso tra la Regione e gli enti aderenti, finalizzato a individuare i presìdi territoriali di riferimento, uniformare le modalità di intervento e creare un sistema regionale delle unità cinofile della Polizia locale.

La Regione avvierà inoltre le necessarie interlocuzioni con le autorità statali competenti per consentire, ove necessario, l’impiego delle unità cinofile anche oltre i limiti territoriali di appartenenza. Al termine della fase sperimentale, le unità aderenti saranno sostenute dalla Regione attraverso specifici contributi per almeno un triennio, con l’obiettivo di consolidare un modello stabile ed efficace al servizio della sicurezza delle comunità piemontesi.