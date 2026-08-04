Pensione per il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Asti, Giuseppe Calvelli

Sabato 01 agosto il Comandante dei Vigili del Fuoco di Asti, Ing. Giuseppe Calvelli, dopo ben 36 anni, ha concluso il suo servizio attivo nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Assunto nel 1990, promosso Primo Dirigente nel 2005, l’Ing Calvelli ha guidato – sia in qualità di Comandante che in qualità di Reggente – numerosi Comandi della Regione Piemonte (Alessandria, Biella, Novara, Vercelli, Verbano-Cusio-Ossola), oltre che di Imperia. In questi ultimi cinque anni, Giuseppe Calvelli ha guidato il Comando di Asti, distinguendosi oltre che per la sua spiccata professionalità, per la sua esperienza e competenza, anche per la sua spiccata umanità, per la sua profonda empatia e gentilezza che lo hanno visto vicino, in numerose occasioni, al personale del Comando.

Prima di lasciare il servizio attivo, il Comandante Calvelli ha salutato e ringraziato il personale del Comando per la “collaborazione, lealtà, disponibilità e autentico spirito di squadra”, precisando di lasciare “il servizio con serenità, orgoglio e profonda gratitudine, consapevole di avere avuto il privilegio di appartenere ad una Istituzione che ogni giorno opera al servizio dei cittadini con coraggio, competenza e generosità”. Tutto il personale in servizio al Comando, con grande e sentita partecipazione anche del personale in quiescenza e del personale che presta servizio nei Distaccamenti Volontari della Provincia, ha partecipato al saluto organizzato nel corso della mattinata di venerdi.

Al Comandante Calvelli il personale ha rivolto un sentito ringraziamento per avere “guidato il Comando con gentilezza, umiltà e spirito di servizio, distinguendosi per la Sua disponibilità e cordialità verso tutti”, augurandogli di affrontare il Suo nuovo percorso “con la stessa serenità e dedizione che hanno caratterizzato il Suo operato”. L’Ing Calvelli lascia il Comando nelle mani dell’Ing Amedeo Pappalardo, attuale Comandante di Alessandria, nominato in questi ultimi giorni Reggente, che dopo diversi anni ritorna ad Asti, Comando nel quale ha svolto in passato le funzioni di Vice Comandante.