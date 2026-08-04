Monferrato on Stage fa tappa a Moncalvo con Dutch Nazari

Prosegue l’11ª edizione di Monferrato on Stage, la rassegna itinerante creata e gestita da Fondazione MOS ETS, che unisce le eccellenze gastronomiche alla musica, per valorizzare, promuovere e accrescere il senso di identità e appartenenza al territorio situato tra le province di Torino, Asti e Alessandria.

L’8 agosto la rassegna arriverà in Piazza Garibaldi a Moncalvo (Asti). Ospite della tappa sarà Dutch Nazari che porterà dal vivo il nuovo album “Guarda le luci amore mio”, caratterizzato da una scrittura che fonde canzone d’autore e attitudine rap, intrecciando critica sociale, ironia e lirismo.

Inizio concerto alle 22. Ingresso gratuito. Dalle 19, sempre in Piazza Garibaldi, sarà possibile accedere all’Area food e gustare piatti tipici monferrini abbinati a vini locali. Il cocktail bar, che storicamente segue le serate di Monferrato On Stage, prosegue anche per questa edizione la collaborazione con lo storico partner Distilleria Bosso ed altri produttori locali.

Per tutta la serata, inoltre, sarà possibile visitare la mostra fotografica interattiva Pictures of you – On the road, un progetto di Henry Ruggeri e di Rebel House e con la collaborazione di Chiara Buratti. Attraverso l’app Notaway®️, ogni immagine prende vita: inquadrando con il proprio smartphone le fotografie realizzate da Henry Ruggeri ad alcuni tra i più importanti protagonisti della scena musicale internazionale, i visitatori potranno accedere a contenuti video esclusivi realizzati appositamente dal giornalista e scrittore Massimo Cotto, tra le voci più autorevoli del giornalismo musicale italiano scomparso nel 2024.

L’appuntamento è realizzato in collaborazione con Comune di Moncalvo e Moncalvo Eventi. La serata rientra nel progetto Monferrato Next, realizzato con il contributo di Regione Piemonte, finanziato con il Fondo per le Politiche giovanili, realizzato dai Comuni di Portacomaro (Asti), Cavagnolo (Torino), Roatto (Asti), Moncalvo (Asti) e Piea (Asti), in collaborazione con Fondazione MOS ETS.

Monferrato Next nasce per contrastare l’esodo dei giovani verso i grandi centri urbani rafforzando le attività del territorio e favorendo la partecipazione dei giovani alla vita delle comunità locali. Il progetto ha dunque come obiettivi la creazione di nuove competenze, il favorire l’incontro di domanda e offerta di lavoro sul territorio, il potenziamento dell’offerta formativa locale, l’arricchimento della programmazione culturale con iniziative pensate con e per i giovani, la costruzione di comitati e spazi giovanili che diventino luoghi di confronto, espressione e progettazione e, infine, la valorizzazione dei giovani artisti e dei talenti locali.

La tappa di Moncalvo si inserisce nell’ambito del festival Svicoliamo – Cibo, vino, arte e musica tra i vicoli di Moncalvo. La rassegna proseguirà poi il 21 agosto a Portacomaro (Asti), il 28 agosto ad Albugnano (Asti) e il 29 agosto a Camerano Casasco (Asti).