Mombaldone diventa il borgo dei desideri

Domenica 9 agosto, a Mombaldone, si svolgerà” Il Borgo dei desideri” nella vigilia di San Lorenzo, la notte delle stelle cadenti.

Sarà una serata in cui ritrovarsi nella piazza del borgo con serenità e convivialità. Il programma prevede alle 18 in piazza Umberto, presso l’oratorio, la conferenza con proiezioni a cura dei Anna Pavan e del Gruppo Astrofili Savonesi. Per tutta la serata, a partire dalle 20, degustazioni enogastronomiche di prodotti locali in piazza. Sarà possibile partecipare al concorso nazionale a premi “il borgo dei desideri” che mette in palio tre smartbox da utilizzare in uno dei borghi più belli d’Italia.

Al ristorante L’Aldilà sarà servita la cena del borgo dei desideri (su prenotazione). In questa magica notte sarà possibile osservare liberamente il cielo alla ricerca delle stelle cadenti ed esprimere desideri. Ai bambini sarà regalato un esclusivo palloncino dei Borghi più belli d’Italia. Durante la serata sarà possibile visitare anche queste due mostre, aperte nella “Notte Romantica” dello scorso 1 agosto: la mostra delle foto del passato “Mombaldone com’era” e la mostra ‘Seconda Vita – In Equilibrio’ dell’artista Ann Stefani.