Lutto nel mondo della cultura: è morta Caterina Bottari Lattes

Caterina Bottari Lattes è mancata ieri, domenica 2 agosto. Aveva fondato nel 2009, a Monforte d’Alba, la Fondazione Bottari Lattes, dedicata al marito Mario Lattes — pittore ed editore torinese — con cui aveva condiviso trent’anni di vita. Aveva voluto che quel nome continuasse a vivere, e così è stato: per quasi vent’anni la Fondazione è diventata uno dei luoghi culturali più vivaci del Piemonte, capace di attrarre nomi di statura mondiale sulle colline delle Langhe.

La sede stessa della Fondazione, a Monforte, è stata allestita nel tempo come uno spazio espositivo permanente, ospitando mostre dedicate a Carlo Levi, Italo Cremona, Carol Rama, Amedeo Modigliani e a molti altri artisti italiani e internazionali — alcuni celebri, altri da riscoprire. Un’attività che intendeva proseguire, e ampliare, quella di promozione culturale che Mario Lattes aveva condotto in vita.

Caterina Bottari Lattes ha lasciato il segno anche nel mondo della letteratura. Il Premio Lattes Grinzane, da lei fortemente voluto, ha portato nell’Albese alcuni tra i più importanti scrittori contemporanei: Haruki Murakami, Margaret Atwood, Jonathan Safran Foer, Ian McEwan, Amos Oz, Maaza Mengiste, Martin Amis, accanto agli italiani Nicola Lagioia, Alessandro Baricco, Claudio Magris. Un elenco che dice molto della sua ambizione — mai provinciale, sempre rivolta al dialogo tra il locale e il mondiale.

Dettagli sulla commemorazione saranno comunicati attraverso il sito della Fondazione: fondazionebottarilattes.it.

Fonte articolo: Cuneo24

Di seguito l’articolo completo –>> https://www.cuneo24.it/2026/08/e-morta-caterina-bottari-lattes-anima-della-fondazione-che-portava-il-nome-del-marito-352943/

Fonte immagine: https://depositphotos.com/home.html