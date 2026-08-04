Le opere di Enzo Cattaneo in mostra alla Locanda Il Cortiletto di Alba
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Enzo Cattaneo, in arte Zeno, espone nella prestigiosa Locanda Il Cortiletto di Alba con la sua personale dal titolo ” I contenitori dell’ Anima”.
Artista tra i più grandi interpreti del metafisico italiano, già in esposizione a Castagnole delle Lanze nella chiesa dei Battuti Bianchi propone le sue opere dallo stile inconfondibile, con i suoi vasi dell’anima e i suoi paesaggi effimeri . Le opere saranno in esposizione per tutto il mese di agosto collocando la Location come un punto di riferimento per l’ arte contemporanea albese. Pulizia di pittura, grande introspettiva, simbolismo, Zeno riesce a creare immagini di grande impatto visivo con un’ attento studio sulle proporzioni, regalando al visitatore un compendio di grandi emozioni.
La mostra è curata da Alessandro Bosio.