La soddisfazione di Rava & Fava per la delibera del comune di Viarigi a sostegno del Commercio Equo e Solidale

Riceviamo e pubblichiamo dalla Cooperativa della Rava e della Fava

il 29 luglio 2026 il Consiglio Comunale di Viarigi ha deliberato il sostegno al Commercio Equo e Solidale e alla Finanza Etica declinando una serie di impegni sul proprio territorio comunale.

Ricordiamo che il Commercio Equo e Solidale è stato riconosciuto ufficialmente dal Parlamento Europeo con la risoluzione n. A4 198/98 già nel 02/07/1998 come pratico e valido strumento economico e sociale nella cooperazione con i Paesi più poveri.

Da quella risoluzione si sono susseguite leggi nazionali dei paesi membri ed in Italia da leggi regionali, comunali e provinciali che hanno compreso anche la promozione della Finanza Etica.

Nella nostra Provincia prima di Viarigi solo il Comune capoluogo aveva votato favorevolmente un ordine del giorno su Commercio Equo e Finanza Etica nel 1998.

Il Comune di Viarigi approva una delibera in tal senso in un periodo storico in cui le disuguaglianze Nord Sud sono ancora più accentuate e accompagnate da emergenze climatiche e alti flussi migratori che trent’anni fa si potevano solo delineare in prospettiva.

Il Commercio Equo e Solidale garantisce prezzo giusto e vita dignitosa alle comunità e alle famiglie dei produttori (agricoltura rurale familiare) valorizzando le culture locali e limitando all’origine sia le migrazioni obbligate verso le città dello stesso Paese che verso il Nord.

Una parte della delibera del Consiglio Comunale di Vairigi riconosce il valore economico-sociale della Finanza Etica nel creare circuiti finanziari solidali ed autogestiti.

Il Comune s’impegna a favorire iniziative su questi due temi con azioni di sensibilizzazione della cittadinanza.

Esprimiamo come Cooperativa Della Rava e Della Fava la nostra piena soddisfazione per questa delbera del Comune di Viarigi e c’impegnamo fin d’ora a candidarlo al riconoscimento di Territorio Equo e Solidale Italiano – https:// territoriequosolidali.it/

Un tema che andremo ad affrontare proprio a Viarigi nel Convegno : ‘Comuni Virtuosi della nostra Provincia’ domenica 30 agosto ore 15.30 presso la Chiesa di San Silverio.

Saremo nella due giorni di Saltinpiazza, un altro gioiello culturale ed artistico made in Viarigi.

Clicca QUI per scaricare la delibera Comunale di Viarigi