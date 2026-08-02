Il Polo Cittattiva invita a votare come luogo del cuore FAI il Museo Arti e Mestieri di Cisterna d’Asti

Il Polo Cittattiva per l’Astigiano e l’Albese, invita a votare come luogo del cuore FAI il Museo Arti e Mestieri di un Tempo di Cisterna d’Asti. Si tratta del museo etnografico più grande del Piemonte, ospitato all’interno del castello medievale di Cisterna d’Asti. Attraverso una collezione di oltre 6.000 oggetti ed attrezzi storici (databili tra il 1600 e il 1900) distribuiti in 25 sale, il museo offre un viaggio nella memoria e nella cultura popolare, ricostruendo antiche botteghe artigiane (dalla tipografia al ciabattino), ambienti domestici ed esercizi d’epoca prima della modernizzazione.

Esprimere il proprio voto sulla piattaforma del Fondo Ambiente Italiano richiede solo pochi secondi, ma rappresenta un gesto concreto per proteggere e promuovere questo straordinario patrimonio culturale. Si può votare accedendo all’apposito link del sito del FAI (cliccando QUI).