Il GAL Basso Monferrato Astigiano investe oltre 1,28 milioni di euro nella valorizzazione dei borghi e del paesaggio
Pubblicati i nuovi bandi SRD09 Azione C e Azione D, destinati ai Comuni dell’area GAL nell’ambito della Strategia “Ri-Abitare il Monferrato”
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Il GAL Basso Monferrato Astigiano compie un passo fondamentale per la tutela e la rigenerazione del territorio, mettendo a disposizione dei Comuni della propria area complessivamente 1.282.000 euro.
Gli interventi, attivati nell’ambito del Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) della Regione Piemonte 2023-2027 e previsti dalla Strategia di Sviluppo Locale “Ri-Abitare il Monferrato”, puntano a sostenere gli enti locali nel recupero del patrimonio urbano e architettonico e nella mitigazione del degrado visivo.
L’obiettivo centrale dell’iniziativa è valorizzare l’identità storica dei luoghi, stimolando la cura dei borghi e favorendo interventi di miglioramento del paesaggio rurale.
I Bandi nel Dettaglio
1. SRD09 Azione C: Recupero e valorizzazione del patrimonio
• Dotazione finanziaria: € 1.100.000
• Finalità: Interventi di recupero, restauro e riqualificazione del patrimonio insediativo e antropico rurale.
• Interventi ammissibili: Piazze e spazi pubblici dei nuclei storici, edifici pubblici, muri e manufatti di valore locale, fontane, lavatoi, cappelle campestri e piloni votivi. Il bando sostiene inoltre il recupero e l’allestimento di locali destinati a musei o mostre permanenti (purché dotati di un piano di gestione che garantisca una fruizione pubblica continuativa).
• Contributo: Spesa ammissibile compresa tra € 10.000 e € 50.000. Contributo a fondo perduto dell’80% (fino a un massimo di € 40.000 per progetto).
2. SRD09 Azione D: Mitigazione degli elementi detrattori del paesaggio
• Dotazione finanziaria: € 182.000
• Finalità: Interventi pilota di mitigazione visiva su spazi pubblici per migliorare la qualità percettiva del paesaggio urbano e rurale.
• Interventi ammissibili: Rimozione di elementi fisici degradati o incongrui, mascheramento di strutture tecniche necessarie ma non coerenti con il contesto, mitigazione visiva a tutela di beni storico-architettonici, realizzazione di opere artistiche o quinte arboree. I progetti finanziati dovranno costituire modelli di buone pratiche per amministratori e cittadini.
• Contributo: Spesa ammissibile compresa tra € 10.000 e € 30.000. Contributo a fondo perduto dell’80% (fino a un massimo di € 24.000 per progetto).
Requisiti e Modalità di Candidatura
• Beneficiari: Comuni dell’area GAL Basso Monferrato Astigiano.
• Requisiti: Gli interventi devono essere coerenti con le finalità della Strategia “Ri-Abitare il Monferrato” e localizzati nei Comuni che hanno recepito le linee metodologiche contenute nei Manuali predisposti dal GAL.
• Modalità di presentazione: Le istanze devono essere inviate esclusivamente in modalità telematica tramite il Sistema Informativo Agricolo Piemontese (SIAP).
• Scadenza: Ore 17:00 del 27 novembre 2026.
Sito web: https://www.monferratoastigiano.it/