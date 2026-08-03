Il GAL Basso Monferrato Astigiano investe oltre 1,28 milioni di euro nella valorizzazione dei borghi e del paesaggio

Il GAL Basso Monferrato Astigiano compie un passo fondamentale per la tutela e la rigenerazione del territorio, mettendo a disposizione dei Comuni della propria area complessivamente 1.282.000 euro.

Gli interventi, attivati nell’ambito del Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) della Regione Piemonte 2023-2027 e previsti dalla Strategia di Sviluppo Locale “Ri-Abitare il Monferrato”, puntano a sostenere gli enti locali nel recupero del patrimonio urbano e architettonico e nella mitigazione del degrado visivo.

L’obiettivo centrale dell’iniziativa è valorizzare l’identità storica dei luoghi, stimolando la cura dei borghi e favorendo interventi di miglioramento del paesaggio rurale.

I Bandi nel Dettaglio

1. SRD09 Azione C: Recupero e valorizzazione del patrimonio

• Dotazione finanziaria: € 1.100.000

• Finalità: Interventi di recupero, restauro e riqualificazione del patrimonio insediativo e antropico rurale.

• Interventi ammissibili: Piazze e spazi pubblici dei nuclei storici, edifici pubblici, muri e manufatti di valore locale, fontane, lavatoi, cappelle campestri e piloni votivi. Il bando sostiene inoltre il recupero e l’allestimento di locali destinati a musei o mostre permanenti (purché dotati di un piano di gestione che garantisca una fruizione pubblica continuativa).

• Contributo: Spesa ammissibile compresa tra € 10.000 e € 50.000. Contributo a fondo perduto dell’80% (fino a un massimo di € 40.000 per progetto).

2. SRD09 Azione D: Mitigazione degli elementi detrattori del paesaggio

• Dotazione finanziaria: € 182.000

• Finalità: Interventi pilota di mitigazione visiva su spazi pubblici per migliorare la qualità percettiva del paesaggio urbano e rurale.

• Interventi ammissibili: Rimozione di elementi fisici degradati o incongrui, mascheramento di strutture tecniche necessarie ma non coerenti con il contesto, mitigazione visiva a tutela di beni storico-architettonici, realizzazione di opere artistiche o quinte arboree. I progetti finanziati dovranno costituire modelli di buone pratiche per amministratori e cittadini.

• Contributo: Spesa ammissibile compresa tra € 10.000 e € 30.000. Contributo a fondo perduto dell’80% (fino a un massimo di € 24.000 per progetto).

Requisiti e Modalità di Candidatura

• Beneficiari: Comuni dell’area GAL Basso Monferrato Astigiano.

• Requisiti: Gli interventi devono essere coerenti con le finalità della Strategia “Ri-Abitare il Monferrato” e localizzati nei Comuni che hanno recepito le linee metodologiche contenute nei Manuali predisposti dal GAL.

• Modalità di presentazione: Le istanze devono essere inviate esclusivamente in modalità telematica tramite il Sistema Informativo Agricolo Piemontese (SIAP).

• Scadenza: Ore 17:00 del 27 novembre 2026.

Sito web: https://www.monferratoastigiano.it/