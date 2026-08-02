Il festival “Paesaggi e oltre” fa tappa a Montegrosso d’Asti con lo spettacolo “Attacchi di swing”

Il festival “Paesaggi e oltre. Teatro e musica d’estate nelle terre dell’UNESCO” promosso dalla Comunità Collinare Tra Langa e Monferrato giunge alla 25° edizione consecutiva, con una lunga storia di esperienze di rilievo regionale e nazionale, che hanno attirato ogni anno sempre più pubblico e turisti.

Un palco sulle nostre colline tra Langa e Monferrato, una porta aperta sul paesaggio vitivinicolo Patrimonio dell’Umanità da cui guardare oltre.

Il festival è promosso dalla Comunità Collinare Tra Langa e Monferrato, con la consolidata direzione artistica e organizzativa del Teatro degli Acerbi, di Massimo Barbero con Agnese Falcarin.

Si realizza con il contributo di Regione Piemonte, Consiglio Regionale del Piemonte, Fondazione C.R. Asti e Fondazione CRT.

Ha il patrocinio dell’Associazione per il patrimonio dei paesaggi vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato UNESCO, la collaborazione dell’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero, sponsor la Banca di Asti e il Lions Club di Castagnole delle Lanze.

Lunedì 3 agosto alle ore 21,30 a Montegrosso d’Asti al nuovo Treno tra le vigne ci sarà lo spettacolo “Attacchi di swing” di e con Alessandro Mori e Corrado Caruana del Teatro Necessario.

Il Treno tra le Vigne è una storica carrozza sapientemente restaurata e trasformata in punto panoramico e simbolico del nostro legame con il territorio.

Un salottino anni trenta, atmosfera soffusa, la gran soirée sta per cominciare. In scena il virtuosismo della chitarra manouche di Corrado Caruana e l’eclettismo di Alessandro Mori al clarinetto e non solo.

Un duo irrefrenabile, per uno spettacolo di puro divertimento, virtuosismo musicale e comicità, che trova la sua naturale realizzazione in uno spettacolo dinamico e irriverente, una follia musicale spumeggiante e coinvolgente.

Un duo swing `jazzigano´ saltellante e spumeggiante, che assorbe gli elementi ritmico-armonici jazz e del Valse francese, arricchito da improbabili strumenti a sorpresa ed una loop station che sintetizza ed amplifica il divertimento di una creazione musicale estemporanea dai toni autoironici.

Il ritmo incalza durante il viaggio musicale, fatto di ottima musica, brindisi, sorprendenti aneddoti sulla storia dello swing e dei brani presentati. Un continuo crescendo umoristico surreale, il gioco delle parti tra l’istruito ma timido musicista che annuisce suo malgrado, e il vulcanico istrione, baffo alla francese, che intrattiene con i suoi aneddoti e bislaccherie, mettendo alla prova il compagno, che con il suo bel sorriso discreto tenta di uscire ogni volta dall’impaccio. L’estrosità delle gag clownesche non si limita solo alla parola, ma esplode con una miriade di strumenti musicali, quali sax tenore, fisarmonica, zampogna, tromba, 4 flauti contemporaneamente, dando un respiro al ritmo serrato dei brani.

Prezzi popolari per i biglietti, a 10 euro (con riduzioni a 5 euro per bambini fino ai 12 anni).

Prenotazioni consigliate su appuntamentoweb.it:

https://www.appuntamentoweb.it/paesaggi-e-oltre-2026/paesaggi-e-oltre-2026-attacchi-di-swing-3-agosto/

Servizio bar in loco presso il Treno.

Informazioni spettacolo info@teatrodegliacerbi.it e cell. 3518978847.

Il programma completosui siti www.teatrodegliacerbi.it / www.langamonferrato.it e su fbteatro.degli.acerbieigteatro_degli_acerbi.

Appuntamento successivo il 5 agosto a Coazzolo nell’anfiteatro nel paesaggio dove ci sarà un racconto teatrale lungo le rotte del cibo, del cibo che si produce, viaggia e si consuma, ieri come oggi.

Per la prima volta al festival ci sarà il narratore Alberto Pagliarino con lo spettacolo “Food box.

Il mondo del cibo in 25 scatole”.